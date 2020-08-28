‘Corona’ aşısı 700 gönüllüde denenecek

Piyasaya çıkmadan önceki son aşama olan 30 bin kişilik Faz-3 denemeleri temmuz ayında başlayan ‘BNT162’ adlı Covid-19 aşısı için ülke bazlı yürütülen klinik deney çalışmalarında Türkiye de yer alıyor. ‘Denek aşıları’, eylül-ekim arasında Türkiye’de 700 gönüllüde test edilecek.

Fotoğraf: Biontech

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre, İstanbul’da gönüllü denek olmak isteyenler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin kapısını çalarken, Covid-19 denek aşısının, daha önce ve halihazırda virüs bulaşmamış kişilere, antikor testlerinin ardından yapılacağı belirtildi.

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İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Aşılama çalışması bir hafta içinde başlayacak. Aşının Faz-3 gönüllü insan denemeleri burada yapıldıktan sonra veriler toplanacak ve kasım ayında aşı üretimine geçilecek” dedi.

Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer’ın ortak geliştirdiği ‘BNT162’ adlı Covid-19 aşısı 172 ülkeden 30 bin insanda denenecek.

Tükek şu bilgileri paylaştı: “Çapa bünyesinde 79 gönüllüye test aşısı yapılacak. Aşılama çalışması bir hafta içinde başlayacak. Bizim dışımızda kamu ve özeldeki başka sağlık merkezleri de projede yer alıyor. Test aşılarından sonra ruhsat başvurusu yapılacağını biliyoruz. Covid-19 aşısı kasım ayında piyasada olacak.”

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Gönüllü olmak için aranan kriterleri anlatan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise şunları söyledi:

“18-65 yaş arasındaki herkes gönüllü olabilir. Yeni üretilecek bir aşının etkin olup olmadığın Faz-3 denek ile anlaşılır. Almanya’da geliştirilen corona aşısı için gönüllü sayısı geniş tutuldu. Bu çalışmalarda ciddi yan etki ve risk söz konu değildir. Riskli kişiler, kanser veya kronik hastalar denek grubundan çıkartılır. Gönüllü olmak isteyenlerin talebi imza altına alınırken bu kişiler, istedikleri aşamada programdan çıkabilirler.”