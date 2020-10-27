‘Corona’ araştırması: Antikor saptananların sayısı üç ayda yüzde 26 düştü

Britanya’da yapılan bir araştırma, Covid-19’a yakalanıp hastalığı atlatanlardaki antikor seviyesinin hızla düştüğünü ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Imperial College London’da yapılan, ‘REACT-2’ adlı araştırma kapsamında, şimdiye kadar 350 bini aşkın kişiye antikor testi yapıldı.

Reklam

Antikorların, virüsün hücrelere girmesini engelleyen kilit unsurlar olduğunun altını çizen bilim insanları, haziran sonu ve eylül sonundaki antikor seviyelerini karşılaştırdı.

Bu karşılaştırmaya göre haziran sonu ve temmuz başında, 1000 kişiden 60’ında antikor görüldü. Aynı kişilere eylül sonunda yapılan testte ise 1000 kişiden 44’ünde antikor tespit edildi.

Araştırma ekibinden Prof. Helen Ward şunları söyledi: “Bu, üç aylık bir süreçte yüzde 26 düşüş demek. Hastalığa yakalananlarda antikor seviyesi hızla düşüyor ve virüse birden fazla yakalanma riski olduğu anlamına geliyor.”

Reklam

65 yaş üstü grupta ve Covid-19’u belirtisiz geçirenlerenlerin antikor düşüşünde daha büyük yer tuttuğu, sağlık çalışanların da ise sürekli virüsün olduğu ortamda çalıştıkları için antikor seviyesinin yüksek kaldığı belirlendi.

Ekipte yer alan bir başka profesör Graham Cooke ise sonuçların çarpıcı olduğunu ancak buradan yola çıkarak geliştirilen aşıların etkisinin sorgulanmasın yanlış olduğunun altını çizdi.

Cooke, “Aşının yaratttığı etki doğal yolla bulaşan enfeksiyona bünyenin verdiği yanıttan farklı olabilir. Halen etkili bir aşıya ihtiyacımız var” dedi.

Covid-19’a ikinci kez yakalan az sayıda kişi var. Bilim insanları, ikinci enfeksiyonun daha hafif geçirileceğini umduklarını ifade ediyor. İnsanoğluna birden fazla kez bulaşabilen dört farklı tip corona virüsü daha olduğunun, bunların altı ila 12 ayda bir bulaşabileceğinin altı çiziliyor.