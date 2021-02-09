Çorlu’daki tren kazasında oğlunu kaybeden anneye para cezası

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında oğlunu kaybeden anneye ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan para cezası verildi.

Çorlu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde Öz’ün hakimlere yönelik “Üç maymunu oynuyorlar. Saray’ın soytarıları” sözü nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

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Savcılık, Mısra Öz’ün ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme de aynı suçtan anneye 8 bin 840 lira para cezası verdi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya hareket eden tren, 8 Temmuz 2018’de raydan çıkarak devrilmiş, kazada yedisi çocuk 25 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden çocukların arasında dokuz yaşındaki Oğuz Arda Sel de bulunuyordu.

Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz hakkında ise dava sürecindeki açıklamaları nedeniyle iki farklı dava açılmıştı.