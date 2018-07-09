Çorlu’daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Tekirdağ’daki tren kazasında yaşamını yitirenlerin isimleri belli oldu.
Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı.
Hayatını kaybedenlerin isimlerini Edirne’nin Uzunköprü belediyesi Twitter hesabından duyurdu.
Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle: Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.
Ölenlerin 12’si Uzunköprü, ikisi Kırklareli Pehlivanköy, dördü Tekirdağ Çorlu, üçü Tekirdağ Muratlı, ikisi de İstanbul nüfusuna kayıtlı.