Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çorlu’daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

 

Tekirdağ’daki tren kazasında yaşamını yitirenlerin isimleri belli oldu.

Fotoğraf: DHA

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı.

Reklam

Hayatını kaybedenlerin isimlerini Edirne’nin Uzunköprü belediyesi Twitter hesabından duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle: Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.

Reklam

Ölenlerin 12’si Uzunköprü, ikisi Kırklareli Pehlivanköy, dördü Tekirdağ Çorlu, üçü Tekirdağ Muratlı, ikisi de İstanbul nüfusuna kayıtlı.

Çorlu’da 24 kişinin can verdiği kaza sonrası iki makiniste gözaltı

HDP, tren kazasından bakanlığı ve Demir Yolları’nı sorumlu tuttu

Ulaştırma bakanı savunmada: En son nisanda hat kontrolü yapıldı

Tren kazası anne ve kızlarını ayırdı

Yakınları sosyal medyada sormuştu: Minik Arda tren kazasında hayatını kaybetti

Çorlu’daki tren kazasına ilişkin geçici yayın yasağı kaldırıldı

Çorlu’da tren kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...