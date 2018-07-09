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Yaramazlara biraz batar!

Çorlu’daki tren kazası sonrası gözaltına alınan iki makinist serbest

 

Tekirdağ’daki tren kazasının ardından gözaltına alınan iki makinist serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı.

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Kazanın ardından Çorlu başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında trenin makinistleri Halil Altınkaya ile Suat Şahin tedbiren gözaltına alındı.

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İfadeleri alınan makinistler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca kaza bölgesine Ankara’dan bilirkişi heyeti gönderildi.

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