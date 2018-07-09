Çorlu’daki tren kazası sonrası gözaltına alınan iki makinist serbest

Tekirdağ’daki tren kazasının ardından gözaltına alınan iki makinist serbest bırakıldı.
Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı.
Kazanın ardından Çorlu başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında trenin makinistleri Halil Altınkaya ile Suat Şahin tedbiren gözaltına alındı.
İfadeleri alınan makinistler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca kaza bölgesine Ankara’dan bilirkişi heyeti gönderildi.