Çorlu’daki tren kazası: Dört TCDD görevlisine 15 yıla kadar hapis istemi

Tekirdağ’da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlisi dört kişiye 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fotoğraf: DHA

Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de menfezin altındaki toprağın yağmur nedeniyle kayması sonucu tren raydan çıkmış, 25 kişi hayatını kaybederken 340 kişi de yaralanmıştı.

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Çorlu Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun tarafından hazırlanan iddianame Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede asli kusurlu bulunan dört sanık hakkında ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezası talep edildi.

Kimler sanık?

Sanıklar ve görevleri şöyle: TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü’nde demiryolu bakım müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği’nden yol bakım ve onarım şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği’nden hat bakım ve onarım memuru Celaleddin Çabuk ve kaza öncesi mayıs ayında yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan köprüler şefi Çetin Yıldırım. Tüm sanıklar tutuksuz.

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Nasıl oldu?

İddianamede ‘kazanın ray ve traverslerin altındaki menfezin üst tarafındaki balast ve dolgu zeminin boşalması, hareket halindeki lokomotifin ağırlığı ile altı boş rayların esneyip açılması ve ikinci vagondan itibaren trenin devrilerek sürüklenmesiyle gerçekleştiği’nden bahsedildi.

145 yıllık menfez…

Altı boşalan kesimde sadece dolgu zeminin kaldığı dile getirilen iddianamede şunlar kaydedildi: “Balast tabakasının mansap tarafına taşındığı ve hatta uzun mesafelere taşındığı, menfez içinden su akışının devam ettiği, tıkalı olmadığı, yapısal bir hasar oluşmadığı, boşlukta kalan çerçeve yapıda rayda ve traverste bir hasar meydana gelmediği, kırılma olmadığı, askıda kalan çerçevenin tam menfez üzerinde olmadığı, memba tarafına doğru bakıldığında sol tarafında kaldığı, boşlukta kalan çerçevenin son traversin de rayda düşey doğrultuda kalıcı bir sehimin oluştuğu, trenin raydan çıkmaya başladığı noktanın sehimli bölgeden hemen sonra olduğu, menfezin 1,5 metre genişliğinde 2 metre yüksekliğinde ve kargir yapıda olduğu, muhtemelen İstanbul- Edirne hattının imal edildiği 1873 yılında yapıldığı, yani yaklaşık 145 yıllık olduğu anlaşılmıştır.”

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.