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Yaramazlara biraz batar!

Çorlu’daki tren faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi

 

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü tren kazasında yaralanan Fetiye Yıldız (59) yaşamını yitirdi. Yıldız’ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Çorlu’nun Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz pazar günü meydana gelen tren kazasında 24 kişi ölmüş, 341 kişi yaralanmıştı.

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Yıldız

Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız, bugün yaşamını yitirdi. Yıldız’ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Fetiye Yıldız’ın cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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