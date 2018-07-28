Çorlu’daki tren faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi

1. Amerikalı kaynaklar: O tweet bir duygusal tepkiydi… Pompeo da şaşırdı ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi ‘geniş ölçekli yaptırımlar’la tehdit ettiğini tweet’inin ‘duygusal bir tepki’ olarak değerlendirildiği, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da tweet’i ‘şaşkınlıkla karşıladığı’ öne sürüldü. Erdoğan’ın sözcüsünden ABD yönetimine: İlişkileri kurtarmak hala mümkün Bahçeli pastöre karşılık Gülen’i istedi: Ya bir yol […]