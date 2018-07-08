Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çorlu’da tren kazası: Beş vagon devrildi, ölü ve yaralılar var

Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında beş vagon devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlık açıklamasına göre trenin 360 yolcusu var. Tren, Uzunköprü-Halkalı seferini yapıyordu.

Reklam

Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye, ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmeye başladı.

Bölgeye helikopter de sevk edildi. Yaralılar hava ambulanslarıyla tahliye ediliyor.

Reklam

Yaralıların büyük bir kısmının tahliye edildiğini aktaran Tekirdağ valisi, “Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz” dedi.

Vali trenin hava muhalefeti nedeniyle raydan çıktığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor…


SON HABERLER

AKP kulisi: Meclis’e giren Soylu, Albayrak ve Çavuşoğlu kabineye alınabilir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’teki grup toplantısında “Bakanlar Meclis’ten de olabilir, neden olmasın” demesinin ardından AKP kulislerinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabineye alabileceği konuşuluyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...