Çorlu’da tren kazası: Beş vagon devrildi, ölü ve yaralılar var

Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında beş vagon devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Bakanlık açıklamasına göre trenin 360 yolcusu var. Tren, Uzunköprü-Halkalı seferini yapıyordu.
Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye, ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmeye başladı.
Bölgeye helikopter de sevk edildi. Yaralılar hava ambulanslarıyla tahliye ediliyor.
Yaralıların büyük bir kısmının tahliye edildiğini aktaran Tekirdağ valisi, “Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz” dedi.
Vali trenin hava muhalefeti nedeniyle raydan çıktığını söyledi.
Ayrıntılar geliyor…