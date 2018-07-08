Çorlu’da tren kazası: Beş vagon devrildi, ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’teki grup toplantısında “Bakanlar Meclis’ten de olabilir, neden olmasın” demesinin ardından AKP kulislerinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabineye alabileceği konuşuluyor.