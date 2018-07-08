Çorlu’da tren kazası: 10 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında beş vagon devrildi. İlk resmi açıklamaya göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 73 yaralı var.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, ilk belirlemelere 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını söyledi. Bölgeye 100’ün üzerinde ambulans sevk edildiği bildirildi.

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Bakanlık açıklamasına göre, aşırı yağışla menfez altı toprak kayması nedeniyle yaşanan kazadaki trenin 362 yolcusu, altı da personeli var. Tren, Uzunköprü-Halkalı seferini yapıyordu. Kaza, Balabanlı-Çorlu arası 162’nci kilometrede meydana geldi.

Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye, ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmeye başladı.

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Bölgeye askeri helikopter de sevk edildi. Yaralılar hava ambulanslarıyla tahliye ediliyor.

Yaralıların büyük bir kısmının tahliye edildiğini aktaran Tekirdağ valisi, “Ölülerimiz var, çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz” dedi.

NTV yayınına bağlanan İHA muhabiri Serdar Şahin, “Bölgede şu an can pazarı yaşanıyor. Kazanın olduğu bölge hemzemin geçide 2 kilometre uzaklıkta. Buraya ulaşmak isteyenler 2 kilometrelik bir yolu yürümek zorunda kalıyor. Araçlar gelemiyor. Bölgede ise sağlık ekiplerinin rayların kenarına getirdiği yaralılar traktörlerle römorklarla yaralıları taşımaya çalışıyor” dedi.

Çorlu Belediyesi, yaralılar için acil kan ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Ayrıntılar geliyor…