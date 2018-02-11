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Yaramazlara biraz batar!

Çorlu’da öğrenciler ders anlatan öğretmenle dalga geçti, soruşturma başlatıldı

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Tekirdağ’da bir meslek lisesinde öğretmenle ders sırasında ‘dalga geçilmesi’yle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorlu ilçesindeki Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ne zaman kayda alındığı bilinmeyen görüntülerde, önce ders anlatan bir öğretmen görünüyor.

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Sınıfta kahkaha ve gürültü eksik olmazken ayağa kalkan ve kapüşonlu kıyafet giydiği görülen bir öğrenci öğretmenin etrafında gezip arada sırada ona dokunuyor.

Öğrenci son olarak da öğretmeni tutarak havaya kaldırıyor.

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, “Konuyla ilgili öğretmen ve adı geçen öğrenciler hakkında idari soruşturma başlatıldı” dedi.


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