Çorlu’da CHP ve HDP çelenklerine ‘saldırı’: Ne işleri var burada!

Tekirdağ’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde CHP ve HDP çelengine saldıran şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde Atatürk Meydanı’ndaki resmi törende AKP ve CHP Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. HDP de resmi törenin ardından çelenk bıraktı.

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Kutlama programının ardından 57 yaşındaki Fatma N. elinde Türk bayrağıyla anıtın yönündeki çelenklere yöneldi.

Fatma N., önce HDP’nin il örgütünün çelengini yere atıp parçaladı. Ardından da CHP’nin çelengini yere attı.

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Fatma N., ‘eylem’inin ardından CHP çelengini kast ederek şunları söyledi: “Ne işi var bunun burada! Türkiye’mize göz koyuyorlar, vatanımıza göz koyuyorlar. Ne işleri var burada! Bir sahip çıkmıyorlar Türkiye’mize, düşmanlarla beraber oluyorlar. Benim torunlarım çocuklarım nasıl büyüyecek burada! Ne biçim iş bu be?”

Kadın daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İlçe emniyet ekipleri, kadını gözaltına aldı.

Fatma N., ilk ifadesinde ayağının takıldığını söylerken, çelenkleri devirdiği görüntülerin izletilmesinin ardından “Bir anlık sinirle yaptım” dedi. Kadına ‘mala zarar verme’ suçlaması yöneltildi.