Çorlu’da bir kadın, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Nuran Gökalp (39) tartıştığı erkek arkadaşı Ayhan D. (40) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Zafer Mahallesi’ndeki Cemile Yeşil Anadolu Lisesi arkasındaki boş araziden çığlık sesleri geldiğini duyan mahalleli 155’i arayıp durumu bildirdi. Olay yerine giden mahalle bekçileri Gökalp’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ambulans çağıran bekçiler, bu sırada Gökalp’in yanında elindeki ekmek bıçağı ile bekleyen Ayhan D.’yi yakaladı. Polis ekipleri, Ayhan D.’yi gözaltına aldı.

Reklam

Gökalp’in vücudunun çeşitli yerlerinden 15’ten fazla bıçak darbesi aldığı belirlendi.

Zanlının ilk ifadesinde, Nuran Gökalp ile arkadaş olduklarını söyleyerek, “Bir süredir benim telefonlarıma çıkmıyordu. Bu gece buluştuk, alkol aldık ve aramızda tartışma çıktı” dediği öğrenildi.



