Çorlu’da 25 kişinin öldüğü tren kazasının görüntüleri çıktı

Tekirdağ’da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 300’den fazla kişi de yaralanmıştı.

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Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre görüntüler için bilirkişi raporunda şunlar kaydedildi: “Lokomotifin geçişi esnasında makinistin koltuktan yaklaşık 5-10 santim yükseldiği ve yeniden koltuğuna oturduğu net bir şekilde görülmüştür. Makinistin hatta bir anormallik olduğunu hissetmesi ile birlikte kamera görüntülerinden seri fren yaptığı hareketlerinden anlaşılmaktadır ancak teknik olarak fren yapmadan önce tren dizisi makinistin intikal reaksiyon süresi boyunca yol aldıktan sonra fren yapabileceği unutulmamalıdır.”

Avukat Turan Hançerli, göçüğün tren geçerken değil önceden meydana geldiğini belirterek “Topraktaki yumuşamanın selle ve yağmurla ilgisi yoktu. Günlerdir sürüyordu. İhmal önceden tespit edilebilir ve kaza önlenebilirdi. Bakım ve kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklı ağır bir ihmal var” diye konuştu.