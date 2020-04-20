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Yaramazlara biraz batar!

Çorlu tren kazası davasına ‘corona’ ertelemesi: Duruşma 25 Haziran’a alındı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 328 kişinin de yaralandığı tren kazası davasının yarınki duruşması, salgın nedeniyle ertelendi.

Ölenlerin yakınları, Aralık 2019’daki duruşma öncesinde ‘Adalet İstiyoruz’ pankartı açmıştı. Fotoğraf: DHA

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve altı personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de, Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. Kazada yedisi çocuk 25 kişi yaşamını yitirmişti. Asıl kusurlu bulunan TCDD yetkilileri hakkında ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Çorlu Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz Salonu’nda yarın görülmesi planlanan davanın dördüncü duruşması, corona virüsü tedbirleri kapsamında 25 Haziran’a ertelendi.

Kazada altı aylık bebeği Beren ile hayatını kaybeden Derya Kurtulmuş’un eşi Melis Kurtulmuş’un avukatı Yunus Tuğlu, “Tarafların kalabalık olduğu bir dosya. Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmesi doğru bir karar” ifadelerini kullandı.

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