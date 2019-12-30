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Yaramazlara biraz batar!

Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anneye ‘sosyal medya’ soruşturması

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Anne Mısra Öz Sel’e sosyal medya paylaşımları dolayısıyla soruşturma açıldığı bildiriliyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

8 Temmuz 2018’de, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden tren Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti.

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Evrensel’in haberine göre Mısra Öz Sel, adalet beklerken hakkında soruşturma açıldığını söyledi. “Oğlumu kaybedeli bugün tam 540 gün oldu” diyen Mısra Öz Sel, “Gidip ifade vereceğim sonra ben de suç duyurusunda bulunacağım, görevlerini yapmadıkları için. Ben davamdan vazgeçmem” dedi.

Oğuz Arda Sel. Fotoğraf: Mısra Öz Sel (@misra_oz)

Sel, daha sonra şunları söyledi: “Yeni yılımı kutluyorlar. Sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlar yaptığım iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı hakkımda soruşturma başlatmış. Üsküdar Emniyeti’nden Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle ifadeye çağrıldım. İstanbul dışındayım, döndüğüm zaman ifade vereceğim. Hangi paylaşımım diye sorduğumda geldiğimde öğreneceğimi söylediler.”

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