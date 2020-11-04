Çorlu tren faciası: Yeni bilirkişi raporuna göre TCDD’nin ilgili birimleri kusurlu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan dört sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada okunan yeni bilirkişi raporuna göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) ilgili birimleri kusurlu.

Adalet isteyenler, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne gitti. Fotoğraf: AA

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere 8 Temmuz 2018’de hareket eden tren Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti.

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Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulundukları gerekçesiyle sanıklar TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Ekim 2018’de hazırlanan bilirkişi raporunda, bakım yapılması durumunda kazanın önlenebileceği tespiti yapılarak, 10 gün önce uyarılmalarına rağmen önlem almayan yetkililerin ‘ağır kusurlu’ olduğu sonucuna varılmıştı.

25 Haziran’daki beşinci duruşmada, 16 Temmuz’da keşif yapacak yedi kişilik heyeti belirlenmişti.

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AA’nın haberine göre Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın 6’ıncı duruşmasına, tutuksuz sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk katıldı.

Halk eğitim merkezinin salonundaki duruşmada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada yeni bilirkişi raporu okundu. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Bilirkişi raporunda şu ifadeler kullanıldı:

“Demiryolu altyapısı ve sanat yapılarında olağanüstü hava koşulları ile ilgili gerekli önlemleri (balast tutucu duvar dahil) almayan ve meteorolojik durum ile hava koşulları hakkında gerekli koordinasyonu sağlamayan; TCDD Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi müdürlükleri ve diğer ilgili müdürlüklerin kusurlu oldukları görüş ve kanaatine varılmıştır. Demiryolu altyapısı ve sanat yapılarını üst yapıda yapılan yenilemelere uygun hale getirmeyen TCDD Genel Müdürlüğü’nün Altyapı ve Sanat Yapılarını Yenilemeden Sorumlu Başkanlığı’nın kusurlu olduğu, mevcut durumda demiryolu altyapısı ve üst yapısının olası problemlere karşı her gün düzenli kontrol edilmesi için sorumlu personel olan yol ve geçit kontrol memurlarını yeterli sayıda istihdam etmeyen TCDD Genel Müdürlüğü’nün yol ve geçit kontrol memuru istihdam etmekle sorumlu başkanlığının kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. “

TCDD’nin avukatlarının davaya mağdur sıfatıyla müdahil olma talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

16 Mart 2021’e ertelendi

Heyet, bilirkişi raporunun incelenmesi ve genişletilmesi için Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam eden dosyaya ilave edilmesi ve TCDD’deki sorumluların belirlenmesi için hiyerarşi şeması ile personelin görev tanımlarının istenmesini talep etti.

Duruşma 16 Mart 2021’e ertelendi.

Dava öncesi kazada kızını, kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin adalet için mücadele ettiklerini ifade ederek şöyle devam etti: “Bugün altıncı duruşma için buradayız. Gecikmiş adaleti bulmak için buradayız. Yanlı bilirkişi heyetinin attığı imza ile çıkan raporun peşinden iki buçuk yıldır sürükleniyoruz. Suçlu yağmur dendi, suçlu yağmur değildi bunu tüm dünya görüyor, biliyordu. Çıkan son raporda TCDD kusurlu çıkmıştır. Gecikmiş adaletin davasını görmeye geldik.”