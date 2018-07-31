Çorlu faciasının bir benzerine ramak kalmıştı: Makinistler son anda farketti

Denizli ve Aydın arasındaki tren yolunda yağış nedeniyle rayların altı boşaldı. Bir yolcu treninin makinistlerinin yoldaki bozulmayı farketmesi sayesinde Çorlu’da 25 kişinin öldüğü kazaya benzer bir facianın eşiğinden dönüldü.

8 Temmuz’da Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yağış nedeniyle rayların altındaki toprağın kayması sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin de yaralandığı kazanın bir benzeri Denizli’de meydana geliyordu.

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Dün saat 19.30’da Aydın’ın Buharken ilçesi ile Denizli’nin Sarayköy ilçesi arasındaki bölgede bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki demir yolunun altı boşaldı. Denizli-İzmir arasında sefer yapan yolcu treninin makinisti durumu fark ederek treni durdurdu. Olası bir faciayı önleyen makinist durumu TCDD yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine İzmir-Denizli arasındaki tren seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

Tren yolunun onarımı için çalışma başlatılırken güzergahtaki seferler durdu. İstasyonlarda bekleyen trenlerdeki yolcular otobüslerle seyahatlerine devam ettirildi.