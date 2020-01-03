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Yaramazlara biraz batar!

Çorlu faciasındaki bilirkişiler TCDD’den danışmanlık için 1 milyon lira almış

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin davada bilirkişi olarak atanan üç ismin daha önce TCDD’ye danışmanlık hizmeti verdiği ve bunun karşılığında 1 milyon 40 bin lira aldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

8 Temmuz 2018’de, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden tren Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. Kazanın ardından soruşturma başlatan Çorlu başsavcılığı, bilirkişi raporu düzenlenmesini istemişti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in soru önergesine verdiği yanıtta, bilirkişi heyetindeki Prof. Dr. Bekir Binboğa, Sıddık Yarman ve Prof. Dr. Mustafa Karaşahin’e, yüksek hızlı tren (YHT) hatlarının yapılması ve işletmeye alınması aşamalarında TCDD’ye verdiği danışmanlıklar için 14 ayrı sözleşme için toplam 1 milyon 40 bin lira hizmeti bedeli ödendiğini açıkladı. Bu bedelin İstanbul Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi döner sermayelerinden karşılandığı belirtildi.

Heyet dört yetkiliyi sorumlu tutmuştu

Fotoğraf: DHA

Heyet, kaza yerinde yaptığın incelemenin ardından 33 sayfalık raporunu 8 Ekim’de savcılığa sunmuştu. Heyet, Haydarpaşa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü’nün kazadan 10 gün önce hazırladığı bir raporda bölgede aşırı yağış beklendiğini aktarıp gerekli tedbirlerin alınmasını istediğini belirtmişti. Heyet bu bilgiler ışığında rapora rağmen gerekli hat muayenesinin yapılmaması nedeniyle Çorlu’daki dört görevliyi kazadan sorumlu tutmuştu.

Bakanlık iddiayı doğruladı

Bakanlık, davada sanık olan eski demiryolu bakım müdürü Turgut Kurt’un ifadesinde dile getirdiği ‘eksik kadroların tamamlanması için üstlerine uyarıda bulunduğu’ iddiasına ilişkin soruya da cevap verdi.

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Bakanlık, Kurt’un ‘işyerindeki işçi ve memur nüve kadrosunun tamamlanması için bağlı bulunduğu yol servis müdürlüğüne talepte bulunduğunu’ kaydetti.

Çorlu’daki faciaya ilişkin davada üçüncü duruşma 10 Aralık’ta görülmüştü.

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