Çorlu faciasında babası ölen çocuk: Babamı kim öldürdü hakim amca?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren faciasıyla ilgili davanın, bugün, üçüncü duruşması görülüyor. Kazada babasını kaybeden Gülgen Erbil’in (10), “İhmal var. Babamı kim öldürdü hakim amca” demesi salondakileri ağlattı.

Fotoğraflar: DHA

8 Temmuz 2018’de, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden tren Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti.

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Asıl kusurlu bulunan TCDD yetkilileri hakkında ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3 Temmuz’daki ilk duruşmaya yer olmadığı gerekçesiyle ölenlerin yakınları ve yaralılar alınamamıştı. Dava Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne alındı.

Kazada ölenlerin yakınları ve yaralananlar, duruşmaya yaklaşık 1 kilometre mesafede toplanıp yürüyerek gitti. Ellerinde ölenlerin fotoğraflarını taşıyan aileler, “Hak, hukuk adalet”, “Kaza değil cinayet” diye slogan attı.

Kazada kızı Bihter Bilgin, kız kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtuluş’u kaybeden Zehra Bilgin, “520 gündür adalet bekliyoruz. Kimse korunmasın. Bir bakan da sorumluysa bakan da yargılansın müdür de yargılansın en alt düzeydeki eleman da yargılansın” dedi.

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Duruşma öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Eşi Salih Erbil’i kaybeden Saliha Erbil, duruşmaya kızları Gülgen ve Gülşen ile birlikte katıldı.

Gülgen Erbil şunları söyledi: “Babaannemlerin yanına gittim. Az bir yağmur var bu kaza nasıl olur hakim amca? 25 kişiyi öldüren kimdi, hakim amca? Sizin bu yaşta babanız öldü mü? Hakim amca, ihmal var. Öyle bir tren kazası bu yağmurda olmaz. Benim babamı kim öldürdü hakim amca?”

Tutuksuz sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk, Çetin Yıldırım’ın katıldığı duruşmada ilk sözü alan avukat Can Atalay, önceki duruşmada mahkemenin üniversitelerden bilirkişi vasfına sahip yeni bilirkişi oluşturulması için öğretim üyelerinin listesinin istenmesine karar verdiğini belirterek şöyle devam etti: “İTÜ, ulaştırma alanında bilirkişi olarak görevlendirecek kimsenin olmadığı yönünde karar vermiştir. Bu şekilde kamu görevinden kaçılması kabul edilemez. Yıldız Teknik Üniversitesi ise müzekkereye yanıt dahi vermemiştir.”

Duruşma, müştekilerin ifadelerinin alınmasıyla sürdü.

Ceyhan Kahveci, kaza öncesinde büyük bir sarsıntı yaşadıklarını belirterek, “Vagonların kopması sonucu basketbol topu gibi savrulduk ve tavana çarptık. Burnum kırıldı. Vücudumda ezilmeler meydana geldi. Şikayetçiyim” dedi.

Sanık Turgut Kurt, duruşmadaki ifadesinde, menfezlerin bakım programlarına alınmasının bölge müdürü yetkisinde olduğunu söyledi. Mühendislerin sahada keşif çalışması yaptığını anlatan Kurt, “Mühendislik işlerinde, bize bağlı mühendisler hasar tespit çalışması yapar. Ona göre eksik ve kusurlu yerlere müdahale yapılır. Olayın gerçekleştirdiği yerde de mühendisler balast tutucuya gerek görmemişler” diye konuştu.

Sanık Özkan Polat da bakım müdürlüğüne bağlı mühendislerin keşif sonrası gerek gördüğü yerlere müdahale edildiğini dile getirdi.

Herhangi bir keşif çalışmasına katılmadığını söyleyen Celalettin Çabuk ise yapılan işlemlerin kendisini aştığını ve keşif çalışmalarında yer almadığını öne sürdü.

Duruşmaya ara verildi.