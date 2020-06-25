Çorlu faciası davası: Yedi kişilik bilirkişi heyeti inceleme yapacak

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan dört sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, kaza yerinde keşif yapması için yedi kişilik bilirkişi heyeti belirledi.

Fotoğraf: Reuters

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere 8 Temmuz 2018’de hareket eden tren Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti.

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‘İki ila 15 yıl hapis istenmişti’

Soruşturma iddianameside ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulundukları gerekçesiyle sanıklar TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce halk eğitim merkezi salonunda görülen davanın beşinci duruşmasına tutuksuz sanıklar, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

‘İhmali olanlar cezalandırılsın’

Kazada kızını ve eşini kaybeden Melih Kurtuluş şöyle konuştu: “Menfezi yağmur suyu aksın diye yaparsın. Standartlarına göre yaparsın. Yağmur geçsin diye menfez yapılır. Yağmurda bir menfez yıkılıyorsa orada bir hesapsızlık var demektir. Ben ihmali olanların cezalandırılmasını istiyorum.”

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Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, sanık avukatları da TCDD yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Bilirkişi heyeti olay yerinde keşif yapacak

Heyet, kazanın meydana geldiği yerde 16 Temmuz’da keşif yapacak yedi kişilik heyeti belirledi.

Mahkeme ayrıca, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına, tanıkların dinlenmesi, sanıkların tutuklanması ve suç duyusunda bulunulması yönündeki taleplerin reddine karar verdi.

Duruşma 4 Kasım’a ertelendi.