Çorlu davasında yeni bilirkişi ve TCDD’den belge isteme kararı

Çorlu tren faciası davasında mahkeme, TCDD’den teknik bilgi ve belgelerin istenmesine, yeniden bilirkişi talebinin kabulüne karar vererek, duruşmayı 10 Aralık’a erteledi.
İleri Haber’in haberine göre, dava, dünkü sanık savunmalarının ardından bugün mağdur ailelerin ve avukatların beyanlarıyla gece geç saatlere kadar devam etti.
Duruşma sonunda mahkeme, TCDD organizasyon şeması, TCDD’nin acil eylem planları ve son 50 senelik bakım ve modernizasyon çalışmalarının istenmesine, yeniden bilirkişi talebinin olumlu karşılanmasına, sanıkların adli kontrollerinin devamına ve duruşmanın 10 Aralık’a alınmasına karar verdi.