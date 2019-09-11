Çorlu davasında yeni bilirkişi ve TCDD’den belge isteme kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP kontenjanından üyesi Faruk Bildirici, başkan Ebubekir Şahin’in hem Basın İlan Kurumu (BİK) hem de TÜRKSAT yönetiminde yer alması ‘yasal düzenlemelere aykırı’ olduğu için görevden çekilmesi için TBMM ve RTÜK başkanlığına dilekçe verdi.