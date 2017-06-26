Corbyn’den Türkiye mesajı: Gazetecileri hapseden hükümetlere karşı çıkacağız

Britanya’da İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, “Gazetecileri, yargıçları hapseden ya da halkın ifade özgürlüğünü engelleyen hükümetlere karşı çıkacağız” dedi.

Britanya’da 8 Haziran’da yapılan erken seçimde Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 42.4 oy alırken, Corbyn’in partisi geçen seçimde aldığı yüzde 30.4 oyu yüzde 40’a yükseltmişti.

Bu sonuçlarla her iki parti de mecliste çoğunluğu elde edememişti.

Geçtiğimiz cuma açıklanan kamuoyu yoklamalarına göre seçmenlerin kimin daha iyi başbakan olacağı konusundaki tercihlerinde Corbyn, May’in yüzde bir puan önünde.

Neredeyse 10 yıl önce Gordon Brown’ın kısa popülerlik döneminden bu yana bir İşçi Partisi lideri ‘Tory’lerin (Muhafazakarlar) önüne ilk kez geçti.

Ancak İrlanda’daki Demokratik Birlik Partisi’yle (DUP) anlaşma sağlayan May, azınlık hükümetini kurdu.

Erken seçimi zorlayacak

İngiliz gazeteci Steve Sweeney, Evrensel için Corbyn’le görüştü.

“Kamuoyu anketleri hakkında normalde yorum yapmam” diyen Corbyn, ancak bir genel seçimde halkın tekrar İşçi Partisi’ne oy vermesini ve partinin ortaya koymuş olduğu ‘tutarlı ve uyumlu’ manifestoyu kabul ettiğini görmekten mutlu olacağına değindi: “Çarşamba ve perşembe günü parlamento oylamalarında bunların tümünü sınayacağız. Hükümet programına karşı oy kullanacağız ama aynı zamanda manifestomuzun temelinde yer alan bazı noktaları içerecek kapsamlı değişiklikler de önereceğiz.”

Corbyn, henüz azınlık hükümeti kurulmadan önce verdiği söyleşide Tory hükümetinin geleceği konusunda umutlu olmadığını belirterek şu yorumda bulundu: “Theresa May bir kaos koalisyonundan korktuğu için seçimlere gitti ve öyle görünüyor ki sonuç tam da öyle oldu.”

Erken bir genel seçimi zorlayacağını belirten İşçi Partisi lideri, “Halkın ciddi bir programı hayata geçirecek ve Brexit müzakerelerini düzgün yürütecek istikrarlı bir hükümet istediğini ve buna muhtaç olduğunu düşünüyorum” dedi.

Corbyn, işbaşına gelmeleri halinde İşçi Partisi hükümetinin öncelikleriniyse şöyle özetledi: “Toplumumuzun geleceğine düzgün yatırım yapan ve ülkemizi etkileyen konut krizine derhal yanıt veren ekonomik bir stratejiyi harekete geçirmek.”

Türkiye’yle ilgili kaygılı

Türkiye’ye de birçok kez geldiğini belirten İşçi Partisi lideri, “Hem Türk hem Kürt olan ve gerçekten de ülkesinde barış, demokrasi ve insan hakları istemekte birlik olan birçok seçmenim var” derken, dünya çapında politikalarıyla ilgili dikkat çekici bir yorumda da bulundu: “Gazetecileri, yargıçları hapseden ya da halkın ifade özgürlüğünü engelleyen hükümetlere karşı çıkacağız.”

Corbyn, Türkiye’deki insan hakları ve güvenlik meseleleriyle ilgili de ‘hayli kaygılı olduğunu’ belirtti.