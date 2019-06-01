Corbyn’den Trump’a tepki: Britanya’nın iç işlerine müdahale ediyor

Britanya’da, muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, ABD Başkanı Trump’ın Muhafazakar Parti başkanlığı için Boris Johnson’a destek vermesini, ‘Britanya’nın iç işlerine kabul edilemez müdahale’ olarak niteledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre Corbyn, Trump’ın sözlerini şöyle eleştirdi: “Başkan Trump’ın, Britanya’nın başbakanı olarak bu ülkeyi kimin yöneteceğine karar verme girişimi, demokrasimize bütünüyle kabul edilemez bir müdahaledir. Britanya başbakanı ABD başkanı tarafından seçilemez, Muhafazakar Parti’nin 100 bin üyesi de belirleyemez. Britanya başbakanı, Britanya halkı tarafından genel seçimlerde belirlenir.”

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ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü başlayacağı Britanya ziyareti öncesi, İngiliz Sun gazetesine verdiği röportajda, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti’ye mükemmel bir lider dolayısıyla iyi bir başbakan olacağını düşündüğünü açıklamıştı.