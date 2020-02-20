Çöpten ‘bebek’ çıktı: Temizlik görevlileri ağlama sesi duyunca fark edip hastaneye götürdü

İstanbul’un Şişli ilçesinde, temizlik görevlilerinin çöp kamyonuna attıkları çöplerin içinden bebek çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Kuştepe Mahallesi’nde, belediyede çalışan temizlik görevlileri bir sokaktan çöp aldıktan sonra yolda ağlama sesi duydu. Aracı durduran görevliler, çöplerin içinde poşete konulmuş, yeni doğduğu tahmin edilen bir kız bebek buldu.

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Bebek, temizlik görevlileri tarafından Kuştepe’deki semt polikliniğine götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılan bebek ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bebeği bulan temizlik görevlisi Bülent Gürlevük yaşanaları şöyle anlattı: “Sabah ekibi olarak çöpleri topluyorduk. Bir konteyneri aldık içinden bebek sesi duyduk. Ama sesin nereden geldiğini bulamadık. Kamyonun içini karıştırdık. Bulamadık. Daha sonra kamyonun kepçe kısmında sıkışmış bir kafanın sallandığını gördük. Yeni doğmuş bir bebekti. Bir poşetin içerisindeydi. Sadece kafa kısmı görülüyordu. Doktorumuz da kontrol etti. Göbek bağı daha yeni atılmış. Konteynerin boşluğuna denk gelmiş muhtemelen. Hiç bir zarar görmemişti.”