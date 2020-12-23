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Yaramazlara biraz batar!

Çöpte bulunan bebek kurtarılamadı: Anne ve erkek arkadaşı gözaltında

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden E.Ç. (22) ile erkek arkadaşı M.B., yakalanıp gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

75’inci Yıl Sokak’ta dün saat 20.00 sıralarında çöp konteynerlerinden atık kağıt toplayan iki kadın, yeni doğmuş bir bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göbek bağı hala üzerinde olduğu belirtilen bebek, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak bebek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından bebeği ölüme terk edenin anne E.Ç. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası ekipleri, E.Ç. ile erkek arkadaşı M.B.’yi gözaltına aldı.

E.Ç.’nin ifadesi doğrultusunda anne ve babası da gözaltına alındı.

E.Ç.’nin polisteki ilk ifadesinde, olayı son ana kadar ailesinden gizlediği ve çocuğunu evde dünyaya getirdiğini söylediği öğrenildi. 

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