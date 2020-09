Coppola açıkladı: ‘Baba’nın sonu değişiyor

Sinema tarihinin başyapıtlarından ‘Baba’ üçlemesinin son filmi ‘Godfather III’ yeniden kurgulanıp farklı bir sonla izleyiciyle buluşacak.

Serinin ilk iki filmi zamansız sinema klasikleri olarak değerlendirilirken, üçüncü film hayalkırıklığı yaratmıştı.

Serinin yönetmeni Francis Ford Coppola yeni versiyonun farklı bir isimle yayınlanacağını duyurdu.

‘Yönetmenin kurgusu’ versiyonun adı ‘Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone’ olacak.

Coppola yeni ‘Baba’yla ilgili şunları söyledi: “Finalin bu versiyonu için yeni bir başlangıç ve son yarattım. Bazı sahneleri, çekimleri ve müzikleri yeniden ayarladım. Bu değişiklikler ve restore edilen görüntüler ve sesle ‘Godfahter I’ ile ‘Godfaher II’ için daha uygun bir son olacak”.

Film öncelikle aralık ayında seçili sinemalarda gösterime girecek.