‘Çöpleri çantaya doldurun’: Rakun ‘haydutlar’ havalandırmadan bankaya girdi

ABD’nin California eyaletinde iki rakun soygun filmlerini aratmayacak bir yolla bankaya girdi.

Fotoğraflar: SPCA

Redwood City’de, bankanın kapalı olduğu sırada yaşanan olayda rakun çetesi, dışardaki ATM’den para çeken bir müşteri tarafından görüntülendi.

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Bankanın dışındaki ağaca tırmanıp oradan havalandırma borularına giren ikilinin tavandaki karoların üstüne düştüğü, oradan da bankanın içine ‘sızdığı’ anlaşıldı. Tavandaki bazı karoların kırılmış olduğu görüldü.

Koridorlarda dolaşan, masaların üzerinde oturan rakunların banka macerası uzun sürmedi.

Bu kez her bankaya yetkisiz girişte olduğu gibi polis devreye girmedi.

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Para çeken müşteri hayvan koruma grubu Society for the Prevention of Cruelty to Animals’ı arayarak durumu bildirdi.

Kurtarma ekibinden Buffy Martin Tarbox “Bankaya izinsiz girişte bir hayvan organizasyonun aranması alışılmış bir durum değil. Ancak bu kez söz konusu ‘soyguncular‘ doğal yaşamın maskeli haydutları olunca bizi aramaları daha uygun oldu” dedi.

Rakun ikilisinin masalarda duran bazı belgelerin dağıttığı ve bir bilgisayarı devirdiği görüldü.

10 dakikalık kovalamaca sonucu rakunlar bankadan kışkışlandı.