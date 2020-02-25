Çöpe bırakılan bebek ve 14 yaşındaki annesi devlet korumasında; annenin 18’inde çocuğu talep etme hakkı var

Edirne’nin Keşan ilçesinde, çanta içinde çöp konteynerine bırakılan kız bebek, 14 yaşındaki annesi A.A. ve annenin 16 yaşındaki ablası M.A. devlet korumasına alındı. Adli süreç devam ederken, A.A.’nın 18 yaşına geldiğinde bebeğini talep etme hakkı olduğu belirtildi.

Fotoğraflar: DHA

Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak’ta yaşayan Nebahat Gümüş, 6 Şubat akşamı, pencereden baktığında bir kişinin elindeki sarı renkli çantayı, çöp konteynerine bıraktığını gördü. Bir süre sonra çöp konteynerinden bebek sesi geldiğini fark eden Gümüş, dışarı çıktı. Çantayı kontrol eden Gümüş, yeni doğmuş bebekle karşılaştı. Gümüş’ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeği Keşan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

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Polis ekipleri tanıkların ifadeleri doğrultusunda bebeğin annesi A.A. ve ablasına ulaştı.

Gözaltına alınıp Emniyet’e götürülen A.A., ilk ifadesinde, geçen yıl Tekirdağ’da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını, sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını söyledi. A.A. ve ablası M.A. olay sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alındı. Yetkililer anne, ablası ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

A.A’nın reşit olacağı 18 yaşında bebeği talep etme hakkı olduğu ancak çocuğunu alıp alamayacağına mahkemenin karar vereceği belirtildi.

