Çöpçatanlık uygulamsı Grinder tepkiler üzerine ‘etnisite filtresi’ni kaldırdı

LGBTİ+ bireyler için tanışma ve sosyalleşme uygulaması Grindr, ABD’li siyah vatandaş George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolara destek için ‘etnisite filtresi‘ni kaldırdı.

Uygulama Twitter hesabından ‘blacklivesmatter‘ (siyah hayatlar önemlidir) etiketiyle adalet talep ettiklerini ifade eden bir paylaşım yapmış ve sosyal medya kullanıcılarının ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

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Uygulamanın premium üyelerine sunduğu etnisite seçme özelliğine rağmen harekete destek vermesi ikiyüzlülük olarak tanımlandı. Kullanıcılarına ırk ayrımcılığına dayalı bir seçenek sunan şirketin ‘dayanışma’ gösterisi boş ve anlamsız bulundu.

Eleştiriler üzerine tweet’i silen şirket uygulamanın etnisite özelliğinin yeni çıkan sürümünde olmayacağını belirten bir paylaşım daha yaptı.

Blacklivesmatter hareketiyle dayanışma içinde oldukları belirtilen paylaşımda “Irkçılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Platformumuzda ırkçılığa ve nefret söylemine tolerans göstermeyeciğiz” dendi.