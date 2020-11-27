Çöp konteynerinin yanındaki poşette, yeni doğmuş bebek ölü bulundu

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, çöp konteynerinin yanına bırakılan poşetin içinde, yeni doğmuş bir bebek ölü bulundu. Bebeğin annesi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, kağıt toplayan bir kadın, Gümüşpala Mahallesi Şehit Komando Er Kürşat Çakmak Sokağı’ndaki çöp konteynerinin yanında büyük bir poşet buldu. Poşetin içine bakınca nevresime sarılı halde hareketsiz yatan bir erkek bebek gördü.

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Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelenmesi sonucunda elinde poşet bulunan bir kadın tespit edildi. Ekipler, çocuğunun annesi olduğu belirtilen G. Y.’yi gözaltına aldı.