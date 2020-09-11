Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çöp bırakılmasından usanan yayla halkı uyardı: Burası ineklerin piknik alanı, insanların piknik yapması yasak

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kavrun Yaylası’na giden piknikçilerin çöplerini bırakmasından usanan yöre halkı, çareyi hayvanların otladığı alanları ayırıp uyarı tabelası asmakta buldu: “Bu bölge ineklerin piknik alanıdır. İnsanların piknik yapması yasaktır.”

Fotoğraf: DHA

Doğal güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olan 2 bin 300 rakımlı yaylaya çöp bırakılması hem çevreye zarar veriyor hem de otlayan hayvanlar çöpleri yiyip hastalanıyor. Bu nedenle hayvancılıkla uğraşan halk, çevreyi temiz tutmayan piknikçilerin belirli alanlara girmesini istemiyor.

Reklam

Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar şunları söyledi: “Hayvancılık kültürümüz devam ediyor. Hayvancılıkla beraber artık turizmde bu yaylanın vazgeçilmezi oldu. Turizmin, yaylamıza yararları da zararları da oldu. Yayla sakinleri turistlere yağ, peynir satarak ekonomik katkı sağlıyorlar. Ancak günübirlik gelen piknikçilerimiz, rastgele noktalarda piknik yapıyor ve çöplerini toplamadan gidiyor. Etrafa bırakılan çöpleri hayvanlarımız yiyor, daha sonra hastalanıyor, o zaman da hayvanı kesmek zorunda kalıyoruz. Yaylamızda kamp ve piknik alanlarını ayırdık. Gelen misafirlerimiz bu alanda ücretsiz bir şekilde kamplarını ve pikniklerini yapabilirler. Bu noktalar haricinde diğer alanlarda kamp ve pikniği yasakladık.

Yayla sakinlerinden Hanife Aydoğdu ise ömrünün bu yaylada hayvancılık yaparak geçtiğini belirterek şöyle devam etti: “Son yıllarda yaylamıza turistlerin ilgisi arttı. Biz yaylamızda hem hayvancılık yapıyoruz hem de turistlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Buraya piknik için gelenler oluyor, onlardan ricamız piknik alanlarının dışına çıkmasınlar, etrafa çöp bırakmasınlar.”

SON HABERLER

‘MİT haberi davası’: Tutuklu gazetecilerin tahliyesine karar verildi

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verildi. Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından beraat etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...