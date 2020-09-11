Çöp bırakılmasından usanan yayla halkı uyardı: Burası ineklerin piknik alanı, insanların piknik yapması yasak

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kavrun Yaylası’na giden piknikçilerin çöplerini bırakmasından usanan yöre halkı, çareyi hayvanların otladığı alanları ayırıp uyarı tabelası asmakta buldu: “Bu bölge ineklerin piknik alanıdır. İnsanların piknik yapması yasaktır.”

Fotoğraf: DHA

Doğal güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olan 2 bin 300 rakımlı yaylaya çöp bırakılması hem çevreye zarar veriyor hem de otlayan hayvanlar çöpleri yiyip hastalanıyor. Bu nedenle hayvancılıkla uğraşan halk, çevreyi temiz tutmayan piknikçilerin belirli alanlara girmesini istemiyor.

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Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar şunları söyledi: “Hayvancılık kültürümüz devam ediyor. Hayvancılıkla beraber artık turizmde bu yaylanın vazgeçilmezi oldu. Turizmin, yaylamıza yararları da zararları da oldu. Yayla sakinleri turistlere yağ, peynir satarak ekonomik katkı sağlıyorlar. Ancak günübirlik gelen piknikçilerimiz, rastgele noktalarda piknik yapıyor ve çöplerini toplamadan gidiyor. Etrafa bırakılan çöpleri hayvanlarımız yiyor, daha sonra hastalanıyor, o zaman da hayvanı kesmek zorunda kalıyoruz. Yaylamızda kamp ve piknik alanlarını ayırdık. Gelen misafirlerimiz bu alanda ücretsiz bir şekilde kamplarını ve pikniklerini yapabilirler. Bu noktalar haricinde diğer alanlarda kamp ve pikniği yasakladık. “

Yayla sakinlerinden Hanife Aydoğdu ise ömrünün bu yaylada hayvancılık yaparak geçtiğini belirterek şöyle devam etti: “Son yıllarda yaylamıza turistlerin ilgisi arttı. Biz yaylamızda hem hayvancılık yapıyoruz hem de turistlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Buraya piknik için gelenler oluyor, onlardan ricamız piknik alanlarının dışına çıkmasınlar, etrafa çöp bırakmasınlar.”