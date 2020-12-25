Çöp ayrıştırma tesisinde son anda ölümden kurtarılan kedi, çevre müdürü yardımcısı oldu

Rusya’da bir çöp ayrıştrma tesisinde çalışan işçinin ölümden kurtardığı sokak kedisi şimdi çevre bakanlığının bölge müdürlüğünde yardımcı koltuğunda oturuyor.

Fotoğraf: Reuters

Ulyanovsk şehrindeki tesiste çöplerin ayrıştıldığı makine bandının üstünde gördüğü beyaz plastik bir poşedi eline alan Mikhail Tukash içinde bir şeyler olduğunu fark etti.

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Poşedi kesip açtığında içinden siyah beyaz bir kedi çıktı.

A cat rescued from a Russian waste plant gets an honorary title of deputy environment minister 🐱 pic.twitter.com/5g3SMFIrah — Reuters (@Reuters) December 25, 2020

Tesisin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri Tukash şöyle anlattı: “Poşedin içinde yumuşak bir şey olduğunu fark ettim. Kesip açtığımda bir çift gözün bana baktığını gördüm.”

İşçi kahraman ilan edilirken kedi de yerel bir ünlüye dönüştü.

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Çevre bakanlığının Ulyanovsk müdürlüğünde yardımcılık görevi verilen kedi şimdi döner koltuğunda uyumanın tadını çıkarıyor.

Biraz geç kalınsaydı kedinin ölebileceğine dikkat çeken müdür Gulnara Rakhmatulina, hayvan sahiplerini sorumlu olmaları ve bakamıyorlarsa hayvanlarını güvenli ellere teslim etmeleri konusunda uyardı.

Veteriner kontrolünde sağlığı yerinde olduğu belirenen kedinin ismi için ülke çapında yarışma yapılacak.