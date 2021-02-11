Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çöp ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu

Ordu’nun Ünye ilçesinde, çöp ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Cevizdere Mahallesi’nde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Çöp Ayrıştırma Tesisi’nde çalışan işçiler, çöplerin arasında bebek cesedi gördü.

Reklam

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cansız bedeni bulunan kız bebeğin yeni doğmuş olduğunu belirledi.

Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna götürülürken polis, bebeğin ailesinin tespiti için geniş çaplı çalışma başlattı.

SON HABERLER

ABD Dışişleri: S-400 konusundaki tutumumuzda değişiklik yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önümüzdeki günlerde görüşmesinin beklendiğini söyledi. Price, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin ABD’nin tutumunda ise bir değişiklik olmadığını belirtti.