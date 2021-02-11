Ordu’nun Ünye ilçesinde, çöp ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu.
AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Cevizdere Mahallesi’nde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Çöp Ayrıştırma Tesisi’nde çalışan işçiler, çöplerin arasında bebek cesedi gördü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cansız bedeni bulunan kız bebeğin yeni doğmuş olduğunu belirledi.
Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna götürülürken polis, bebeğin ailesinin tespiti için geniş çaplı çalışma başlattı.