Çöp atmaya giderken ‘şık’ giyinme furyası: Kimi gelinliğini giyiyor kimi yere kadar uzun tuvaletini

Covid-19 salgını nedeniyle, dünya nüfusunun büyük kısmı devlet eliyle evde tutuluyor; bir kısmı ise gönüllü karantinada. İster zorunlu ister gönüllü, sokağa çıkmanın kısıtlandığı sürece biraz neşe katmak amacıyla camına oyuncak ayı koyan da oldu balkonda şarkı söyleyen de. Avustralya’da ise sıradışı bir akım başladı. Çöp atmaya giderken şık ya da ‘farklı’ giyinmek!

Fotoğraflar: Facebook

Hervey Bay’de yaşayan Danielle Askew’un (üstte), sosyal medyada mesajlaştığı bir arkadaşı, “Bütün gün evdeyiz. Çöp atmaya gitmek için sabırsızlanıyorum” yazınca ona, “Bari şık giyin git ben de öyle yapayım” diye yazdı. O gün ikisi de çöp atmak için pek de uygun olmayan kıyafetlerle çöplerini konteyner’e götürdü. Buradan yola çıkan Askew, iki hafta önce Facebook’ta izolasyon sürecinde çöp atmaya giderkenki kılık kıyafete odaklanan ‘Bin Isolation Outing’ bir grup kurdu.

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Madem, sürüp sürüştürmek, giyinip kuşanmak için fazla neden yoktu, sokağa çıkmak için birkaç nedenden biri çöp atmaktı; o zaman bu etkinlik biraz özeni hak ediyordu!

Grubun kısa sürede 500 bini aşkın takipçisi oldu. Kimi gelinliğini giydi, kimi yere kadar uzun tuvaleti, kimi çizgi film karakteri kılığına girdi veya vücudunu boyadı, kimi en şık takım elbisesini. Hatta kendi süslenmekle yetinmeyip çöp kutularını süsleyen bile oldu.

Dışarı çıkmadan, özenle kostümlerini belirleyen dans ederek, şarkı söyleyerek çöp atmaya giderken çekilen fotoğraf ve videolarını grupta paylaştı.

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Süreç ne zaman biter bilinmez ama ABD’den Britanya’ya kadar çok sayıda ülkedeki binlerce kişinin çöp atmasını neşeli bir etkinlik haline getiren Facebook grubunda biriken kareler şimdiden albüm hazırlamaya yetecek kadar çok. Ve, hastalıksız günler geldiğinde, “Ne günlerdi” dedirtecek görseller arasındaki yerlerini aldılar.