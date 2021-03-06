Çöp atma bahanesiyle tartıştığı 16 yaşındaki kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, üniversite öğrencisi M.K. (20), anne ve babasının evde olmadığı sırada çöpü atmadığı bahanesiyle tartıştığı kardeşi K.K.’yı (16) 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam saatlerinde Mürsel Uluç Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yaşanan olayda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi öğrencisi M.K., iddiaya göre anne-babaları evde olamadığı sırada lise öğrencisi kardeşi K.K.’dan evin çöplerini atmasını istedi.

Reklam

K.K.’nın karşı çıkması üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. M.K., tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile K.K.’yı göğüs bölgesinden 11 kez bıçakladı. K.K. kanlar içinde kalırken, paniğe kapılan M.K., polise haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekibi K.K.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, M.K. gözaltına alındı.

Olay sırasında eşiyle birlikte misafirlikte olan babalarının da oğlu ile aynı üniversitede kütüphane daire başkanı olduğu öğrenildi.

Reklam

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.