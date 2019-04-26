Cook: iPhone bağımlılığından kurtulmak için bildirimleri azaltın

Time dergisinin 2019’un en etkili 100 ismini seçtiği ‘Time 100 Zirvesi’nde söz alan Apple CEO’su Tim Cook, konuşmasının büyük kısmında iPhone bağımlığına ayırdı. Cook, akıllı telefon bağımlılığının üstesinden gelmek için birkaç öneri sundu.

Fotoğraf: Reuters



Cook, iPhone’larından bir türlü kopamayanlara şöyle seslendi: ”Telefonu elinize her alışınızda, karşınızdaki insanla ilgilenmemeye başlıyorsunuz. Telefonunuzun ekranına birinin gözlerinden daha çok bakıyorsanız yanlış yoldasınız. Apple asla kullanıcı zamanını azami seviyeye çıkarmayı amaçlamadı. İnsanların telefonlarıyla sürekli meşgul olmalarını istemiyoruz. Bizim hedefimiz hiçbir zaman bu olmadı.’’

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Cook, bağımlılığın üstesinden gelinmesi için iPhone’a gelen bildirimlerin sayısının ciddi ölçüde azaltılmasını önerdi. Kendisinin de bu yönteme başvurduğunu belirten Cook, sözlerine şöyle devam etti:

”Telefonuma gelen bildirim sayısını büyük ölçüde azalttım. Kendime şunu sormuştum: ‘Gerçekten günde binlerce bildirim almam gerekiyor mu? Hayatıma herhangi bir değer katmıyor, beni daha iyi biri de yapmıyor.’ Dolayısıyla birçok bildirimi iptal ettim. Eğer iPhone’unuz varsa, kesinlikle bildirimleri kısıtlamanızı öneririm.’’

Akıllı telefon bağımlılığınızın üstesinden gelmenize yardımcı olacak uygulamalar da mevcut.