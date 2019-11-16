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Yaramazlara biraz batar!

Composition II in Red, Blue, and Yellow – Piet Mondrian

Hollandalı ressam Piet Mondrian’ın ‘Composition II in Red, Blue, and Yellow’ isimli  (Kırmızı, Mavi ve Sarı ile Kompozisyon 2) 1929 tarihli eseri.

Mondrian, çağdaşlarının benimsediği, ‘resmin üç boyutlu bir gerçekliği somut şekilde yansıtması gerektiği’ inancına karşı çıkan sanatçılardan.

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Onun için resim, bir fikri veya gerçekliği, soyut elementlerle de yansıtabilmeli. Bu elementler renkler ve çizgiler.

Mondrian, bu eserinde, ilişkilerdeki zıtlıklara, asimetriye ve saf renk düzlemlerine olan bağlılığını ifade ediyor. Onun için bu tablo, dinamik kuvvetlerin dengesini ve gerilimini temsil ediyor. 

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