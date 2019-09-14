Companion – KAWS

Gerçek adı Brian Donnelly olan ancak sanatçı kimliğiyle KAWS olarak tanınan ABD’li tasarımcı ve sokak sanatçısının birçok yerde farklı formlarda rastlanabilen ‘Companion’ adlı ikonik figürünün, Hong Kong’daki Victoria Limanı’nda bulunan 2019 tarihli 37 metrelik şişme heykeli.

Kariyerine graffiti sanatçısı olarak başlayan KAWS, daha sonra bir taraftan Disney karakteri Mickey Mouse’u andırırken diğer taraftan gözlerindeki çarpı işaretleri ile hastalıklı bir görünüme sahip olan ‘Companion’ adlı figürü tasarladı.

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Önce, tasarladığı sınırlı sayıda giyim malzemesi ve oyuncak ile ün kazandı. Zamanla birçok müze, sergi ve meydanlarda eserlerine yer buldu. Victoria Limanı’ndaki heykel ise bugüne kadar ürettiği en büyük eseri.

KAWS, limandaki dev heykeli ile ilgili, “Dünyadaki gerilimi düşündüğümde, insanları ‘rahatlamak’ üzerine düşünecekleri bir eser yaratmak istedim. Bence suda sırt üstü yatarak denizi izlemekten daha rahatlatıcı başka hiçbir şey yok” diyor.

‘Companion’a Japonya’daki Fuji Dağı’nda, ABD’nin Detroit kentindeki bir parkın ortasında, dünyadaki birçok meydan, park ve modern sanat müzesinde ‘farklı pozlarda’ rastlayabilirsiniz.