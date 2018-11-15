Comolli duyurdu: Fenerbahçe Koeman’la devam edecek

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damein Comolli, antrenör Erwin Koeman’ın teknik direktör olarak devam etmesini istediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli kulüp, 22 Haziran’da Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’nun takımın başına getirildiğini duyurmuştu.

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Ancak Cocu, Fenerbahçe’de kulüp tarihinin en kötü sezonunu geçirirken, Kadıköy’de Ankaragücü’ne 3-1 kaybedilmesinin ardından görevden alınmıştı.

FB TV’ye konuşan Comolli, Cocu’dan sonra teknik direktör yapılan Koeman’la devam edecekleri mesajını verdi.

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Sportif direktör, “Erwin Koeman’la net bir şekilde konuştuk. Doğru kişinin şu an da o olduğunu söyledik. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyor. Yaklaşımı pozitifti” dedi.

Koeman’ın teknik direktör olduğu üç maçta Fenerbahçe, biri Avrupa’da olmak üzere iki galibiyet, bir de Galatasaray deplasmanında beraberlik almıştı.