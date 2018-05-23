Commerzbank analisti: Merkez Bankası’nda ‘yaşam belirtisi yok’, dolar 6’yı bulabilir

Döviz, Türk Lirası karşısında rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken, Almanya’nın ikinci büyük bankası Commerzbank’ın analisti Tatha Ghose, Merkez Bankası’nın faiz artışı için haziran ayını beklemesinin, doları 6 liraya çekebileceğini söyledi.

Dolar gece uluslararası piyasalarda 4.82’yi geçmişti. Türkiye’de piyasaların açılmasıyla birlikte bir miktar gerileyen dolar daha sonra tekrar yükselişe geçti ve 4.92’yi geride bıraktı. Avro da 5.73’ün üzerine çıktı. Bu seviyelerden gelen satışların ardından dolar 4.85 avro 5.70’in altına geriledi.

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Bloomberg HT’ye konuşan Commerzbank’ın analisti Ghose, Türk Lirası’nın dolar ve avro karşısında salı günü geldiği rekor düşük seviyelerin ardından, liradaki düşüşe rağmen Merkez Bankası’nın ‘yaşam belirtisi göstermediğini’ belirtti.

Analiste göre Merkez Bankası 7 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kadar adım atmazsa dolar 6 lirayı bulabilir.