Çölün ortasındaki monolit gizemini korurken meraklılar çoktan yerini tespit edip selfie’lere başladı

ABD’nin Utah eyaletinde, çölün ortasında tesadüfen bulunan metal monolitin esrarı hala çözülemezken meraklılar lokasyonunu tespit edip fotoğraf paylaşmaya başladı bile.

Fotoğraflar: David Surber

Geçen çarşamba günü eyaletin vahşi yaşam kaynakları departmanı için uçuş yapan görevliler ‘2001: A Space Odyssey’ filminden fırlamış gibi görünen bir yapıyla karşılaşmıştı.

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Hafta başında gizemli monolitin haberinin duyulmasından sonra birilerinin yerini bulup yanına gitmesi 48 saati geçmedi.

Yetkililer insanların monolitin peşinde çölde kaybolması riskine engel olmak için lokasyonunu özellikle belirtmemişti.

Ancak bu, maceraperestleri durdurmaya yetmedi.

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Çarşamba gününden itibaren Instagram’da monolitin önünde zafer pozları veren kullanıcıların fotoğrafları dolaşmaya başladı.

İnternet hafiyeleri Google Earth kullanarak yapının yerini saptamayı başardı. Bu koordinatların yardımıyla ‘Oraya ilk giden ben olmalıyım‘ diye düşünen 33 yaşındaki eski asker David Surber altı saatlik araba yolculuğu sonrası muradına erdi.

Fotoğraflar: Google Earth

Bir Reddit kullanıcısı monoliti ilk keşfeden helikopterin uçuş rotasına bakarak gizemli yapının yerini tespit etti.

Ağutos 2015’teki uydu görüntülerinde monolit görünmezken ekim 2016 görüntülerinde yer alıyor.

Surber sabaha karşı monolitin olduğu bölgeye vardığında kimsenin olmadığını ancak günün ilk ışıklarıyla birikte başkalarının alana geldiğini belirtti.

Ancak hala yanıtı alınamayan iki soru var: Monoliti kim ve neden oraya koydu?

En makul açıklama henüz sahibi ortaya çıkmamış bir sanatçının kavramsal çalışması olabileceği.

Bu tür işleriyle tanınan ve 2011’de hayatını kaybeden sanatçı John McCracken’e ait olabileceği söylentisini galerisi önce doğruladı, ardından açıklamasını geri çekti.

Çölün ortasına totem benzeri heykeller yaptığı bilinen sanatçı Petecia Le Fawnhawk’ın işi olabileceği de dillendirilen ihtimaller arasındaydı. Ancak sanatçı kendisine ait olmadığını açıkladı.

Gizemini korudukça daha çok ilgi çeken yapının bulunduğu lokasyondan şimdiden onlarca paylaşım yapıldı.

Yetkililer tehlikeli olduğu gerekçesiyle yapının ziyaret edilmemesini önerse de kamusal alan olduğu için şimdilik meraklılara engel olmak için yapabilecekleri bir şey yok.

Henüz yapının kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili bir karar alınmadı.