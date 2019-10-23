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Yaramazlara biraz batar!

Coldplay, yeni albüm çıkaracağını bir hayranına yazdığı mektupla duyurdu

Britanyalı rock grubu Coldplay, yeni albüm çıkaracağını bir hayranına yazdığı mektupla duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Dört yıl aradan sonra albüm çıkaracak grup, “İki bölümden oluşacak yeni albümümüz 22 Kasım’da piyasada olacak. Sunrise ve Sunset isimlerini vereceğiz” diye yazdı.

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Lena Tayara adlı hayrana gönderilen mektubu grubun dört üyesi de imzaladı. Tayara, mektup eline ulaştığında inanmadı; birilerinin kendisini ‘işlettiğini’ düşündü.

Twitter’da kendisine kötü bir şaka yapıldığını yazan Tayara, mektubun ve içeriğinin gerçek olduğunu anlayınca çok sevindiğini ve duygulandığını ifade etti.

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