‘Çoklu baro’ teklifi TBMM’de

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığı’na sunduklarını bildirdi.

Avukatlar tasarıya ‘Savunma Yürüyüşü’yle karşı çıkmıştı. (Fotoğraf: AA)

Özkan, “Her baro, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda üç delege ve bir başkan ile temsil edilecek. Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukatın bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilmesine ilişkin düzenleme getiriyoruz” dedi.

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Düzenlemeyle yeni avukatların, mesleklerinin ilk beş yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü aidatı, yarı oranında ödeyeceğini belirtten Özkan, düzenlemeyle ekim ayının ilk haftası baro organlarının seçiminin, aralık ayında da Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nun yapılacağını, seçimlerin barolar için iki yılda, birlik için ise dört yılda bir düzenleneceğini söyledi.