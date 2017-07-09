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Çok sıcak: ‘Kavrulan’ Türkiye’nin elektrik tüketimi rekoru kırıldı

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Türkiye’yi özellikle geçen hafta etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle, 3 Temmuz günü elektrik tüketiminde 928 bin megavat saatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Fotoğraf: Reuters

2016 yılındaki elektrik tüketimi, 2015’e göre yüzde 4,3 artışla 277,2 milyar kilovat saate ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

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AA’nın haberine göre, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’den (BEDAŞ) yapılan açıklamada, 3 Temmuz Pazartesi günü elektrik tüketiminde 928 bin megavat saatle tüm zamanların rekorunun kırıldığı, İstanbul’un Avrupa yakasında da tüketimde yüzde 45,6’ya varan artış görüldüğü aktarıldı.

Avrupa yakasında geçen yıl 3 Temmuz Pazar günü 52 bin 755 megavat saat düzeyinde olan elektrik tüketiminin, bu yıl aynı tarihte 76 bin 842 megavat saati aştığı, talepteki bu artışta klima kullanımının yanı sıra aynı tarihin bu yıl pazartesi gününe denk gelmesinin etkili olduğunu belirtildi.

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