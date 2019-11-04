Çok sayıda kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 35 kişiye gözaltı kararı

Aksaray ve Konya başsavcılıklarınca başlatılan ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında çok sayıda kişiye gözaltı kararı çıkarıldı.

Aksaray’da TSK personeli ve personele ‘mahrem imamlık’ yaptığı gerekçesiyle sorgulanan kişilerin yeni isimler vermesi üzerine 20 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah Aksaray, Adıyaman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Samsun ve Şırnak’ta daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, sekiz kişi aranıyor.

Konya’da da operasyon

Konya başsavcılığının da benzer soruşturması kapsamında ‘mahrem imam’ olduğu belirtilen 15 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı.

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Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah Konya merkezli 12 ilde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı. 12 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor.