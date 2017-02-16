‘Çoğu sahada yoktu’: ‘Formayı hak eden başka oyuncularım da var’ diyen Advocaat kadroda değişikliğe gidiyor

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik direktörü Dirk Advocaat, “Deplasmandaki bir maça üst düzey mücadeleyle çıkmalısınız. Böyle mücadele edilmez” dedi.

‘Kadroda değişiklik olacak’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, çok sayıda oyuncusunun ‘sahada olmadığını’ dile getiren Advocaat, şunları söyledi: “Böyle maçlarda savaşmalısınız ancak bazı oyuncularımız bunu yapmadı. Emenike’den bu kadar uzun süre sonra fark yaratmasını bekleyemezsiniz. Farkı başka oyunculardan bekledim ama göremedim. Kadroda değişiklik olacağını göreceksiniz. Hatta bunu pazar günü de görebilirsiniz. Oynamayı hak eden başka oyuncularım da var. İkinci maçta maçı en azından 2-0 kazanıp turu geçebiliriz.”

