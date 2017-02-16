Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Çoğu sahada yoktu’: ‘Formayı hak eden başka oyuncularım da var’ diyen Advocaat kadroda değişikliğe gidiyor

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik direktörü Dirk Advocaat, “Deplasmandaki bir maça üst düzey mücadeleyle çıkmalısınız. Böyle mücadele edilmez” dedi.

‘Kadroda değişiklik olacak’

Fotoğraf: Fenerbahce.org

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, çok sayıda oyuncusunun ‘sahada olmadığını’ dile getiren Advocaat, şunları söyledi: “Böyle maçlarda savaşmalısınız ancak bazı oyuncularımız bunu yapmadı. Emenike’den bu kadar uzun süre sonra fark yaratmasını bekleyemezsiniz. Farkı başka oyunculardan bekledim ama göremedim. Kadroda değişiklik olacağını göreceksiniz. Hatta bunu pazar günü de görebilirsiniz. Oynamayı hak eden başka oyuncularım da var. İkinci maçta maçı en azından 2-0 kazanıp turu geçebiliriz.”

Advocaat’ın Emenike tercihi gol getirmedi: Fenerbahçe Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar’a 1-0 yenildi

Mehmet Demirkol’a göre Fenerbahçe’ye ‘adam adama’ kaybettirdi: En son İngiltere’ye 8-0 yenildiğimiz maçta yapmıştık

 

 

SON HABERLER

Trump, ‘vize kısıtlaması’nda geri adım atmıyor: Yeni bir kararname çıkaracağız

Yedi ülkenin vatandaşlarına vize kısıtlaması kararnamesi yargı engeline ‘takılan’ ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta yeni bir kararname çıkaracağını söyledi. Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında yeni kararnamenin ‘hukuki norm’lara uygun olacağını söyleyen Trump, kararnamenin içeriğine ilişkin bilgi vermedi. ABD başkanı geçen hafta yaptığı açıklamada yeni kararnamenin sinyallerini şu sözlerle vermişti: “Ülkemize karşı çok büyük tehditler var. […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...