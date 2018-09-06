Çoğu ithal: Bakanlıktan 29 ürüne toplatma kararı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, denetimler sonucunda tespit edilen 29 ürün hakkında toplatma kararı verdi.

AA’dan Dilara Zengin’in haberine göre bakanlık, can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ithal ürünlerin denetimleri hızlandırıldı.

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Buna göre bakanlık 29 ürüne toplatma kararı verirken ürünlerin yüzde 72’sinin ithal olduğu öğrenildi.

Toplatılacak ürünler arasında elektrik motoru, su ısıtıcısı, ağda makinesi, priz, yangın söndürme cihazı, emniyet kemeri, LED lamba, saç kurutma makinesi, güç inventörü, LED’li yılbaşı ışığı ve porselen duyulu askı takımı gibi eşyalar yer aldı.

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Ürünler, enerji verimliliği kriterini sağlayamama ve elektrik çarpma ile yangın çıkarma gibi riskler barındıkları gerekçesiyle toplatılıyor.