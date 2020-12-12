Çoğu HDP’li 23 vekil hakkında fezleke

Çoğunluğu HDP’li olmak üzere 23 vekil hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri Meclis Başkanlığı’na gönderildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, ‘yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında’ Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.

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Fezleke düzenlenenlerin arasında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile bir İYİ Partili ve iki CHP’li vekil de bulunuyor.

Fezleke düzenlenen isimler şöyle: HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke.

İmir’in üç, Uca, Öztürk, Taşçıer ve Özsoy’un ikişer dosyası bulunuyor.