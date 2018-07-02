Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çoğu bilgisayar risk altında: Siber saldırı hoparlör üzerinden de mümkün

 

Amerikalı ve Çinli araştırmacılara göre sabit diskler ses dalgası saldırısı üzerinden zarar görebilir, hatta çökebilir.

Fotoğraf: Reuters

Michigan Üniversitesi ve Zejiang Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının ‘Mavi Not: Kasıtlı Akustik Saldırılar Sabit Sürücülere ve İşletim Sistemlerine Nasıl Zarar Veriyor’ başlıklı makalesine göre ultrasonik ve duyulabilir ses dalgalarının sabit diske zarar vermesi mümkün.

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Ses dalgalarıyla manyetik sabit disk sürücülerin uçları ve plakaları titreştirilebiliyor. Bu titreşimler, işletim sınırları dışına çıktığı takdirde donanımsal ve yazılımsal hasarlara yol açabiliyor. Siber saldırganlar, cihazın hoparlörünü veya yakındaki bir hoparlörü kullanarak da hasara yol açabiliyor.

Teorik olarak çoğu cihaz saldırıya uğrama riski altında.

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