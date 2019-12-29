Çocuklarla ‘şişe çevirmece oynarken’ taciz ettiği iddia edildi, çocukları suçladı

Burdur’da bir parkta üç kız çocuğuna ‘cinsel içerikli’ sorular sorduğu öne sürülen R.D. (48) hakkında ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan dava açıldı. R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.D. isimli erkek, Yeşilova ilçesinde bir ilkokulun bahçesindeki parkta, 8 Temmuz’da oyun oynayan kız çocukları Ş.D. (5), S.N.S. (9) ve A.D.’nin (11) yanına giderek onlarla ‘şişe çevirmece’ oynadı. Bu esnada çocuklara cinsel içerikli sorular yönelten R.D.’nin yanından ayrılan çocuklar, durumu ailelerine anlattı. Aileler R.D.’den şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Yeşilova savcılığı, tarafların ifadelerine başvurdu.

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Tutuksuz yargılanıyor

Gözaltına alınan R.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı, mahkemenin tutuksuz yargılama kararına itiraz ederek, R.D. hakkında ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçlamasıyla dokuz yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Fotoğraf: DHA

Çocukları suçladı

R.D. ifadesinde çocukları olay günü gördüğünü ve tanıştığını belirtti ve çocukları suçladı. Üç çocuğun kendisine cinsel içerikli sorular sorduğunu ardından da “Bu muhabbet nereye gidiyor, sizi babanıza söyleyeceğim” diyerek oradan ayrıldığını söyledi.

İlkokul öğrencisi S.N.S ve A.D. parkta yanlarına giden R.D.’nin kendileriyle top oynadıktan sonra şişe bulup getirdiğini ve şişe çevirmece oynadıklarını bu sırada onlara cinsel içerikli sorular yönelttiğini söyledi. Mahkeme, yaşı küçük olduğu için Ş.D.’nin ifadesine başvurmadı.

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Yargılanma sonunda savcılığın tutukluluk talebinin reddine karar veren mahkeme, R.D.’ye her gün uygulanan adli kontrol şartını haftada iki güne indirilmesine karar verdi. R.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, duruşmayı mart ayına erteledi.